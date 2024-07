RheinVokal. Festival am Mittelrhein / Aldeburgh Festival

per Mail teilen

RheinVokal. Festival am Mittelrhein

Nigun. Hebräische Chormusik

Dov Carmel / Yehezkel Braun:

Uri Tsafon / Aus dem Hohelied

Erhebe Dich, Nordwind

Yehezkel Braun:

Shir Hashirim / Hohelied

Gil Aldema:

Tsur mischelo achalnu / Der Herr ist mein Fels

Shiri Riseman:

Chidot / Rätsel

Yehezkel Braun:

Vayimalet Kayin / Als Kain flüchtete

Ödön Pàrtos:

Hamawdil / Shabbatlied

Menachem Wiesenberg:

4 jiddische Lieder nach Abraham Sutzkever (UA)

Yehezkel Braun:

D'ror Yikra / Shabbatlied

Aharon Harlap:

Akeidat Yitzchak / Die Bindung Isaaks

Tzvi Avni:

Mizmorei tehilim / Psalm Canticles

SWR Vokalensemble

Leitung: Yuval Weinberg

(Liveübertragung aus dem Kurfürstlichen Schloss Koblenz)



Aldeburgh Festival

Judith Weir:

Fragile

Michael's Strathspey

Franz Schubert:

Sonate A-Dur D 959

Judith Weir:

Chorale, for Steve

Franz Schubert:

Sonate B-Dur D 960

Steven Osborne (Klavier)

(Konzert vom 16. Juni 2024 in der Snape Maltings Concert Hall Snape)

Die jüdischen Komponistinnen und Komponisten dieses Programmes suchen nach einer gemeinsamen musikalischen Identität, für die Arnold Schönberg ebenso bedeutend ist wie jiddische Lieder und Tänze. Aus den Biografien ergeben sich kulturelle Fusionen: orientalische Melodien, westliche Harmonik, nordafrikanische Rhythmen und Verzierungen. Die Texte handeln von menschlichen Urkonflikten, die Musik verbindet Melancholie und Schmerz, Witz und Leichtigkeit.

Das Helle im Dunkeln, das Heitere im Schmerzvollen - das kennzeichnet auch die Musik Franz Schuberts; seine späten Klaviersonaten klingen im zweiten Teil des Konzertabends zusammen mit zeitgenössischen Werken von Judith Weir.