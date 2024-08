Rheingau Musik Festival / Weilburger Schlosskonzerte

Rheingau Musik Festival

Venezianische Nacht

Tomaso Albinoni:

Concerto Grosso B-Dur op. 5 No 1

Antonio Vivaldi:

Violoncellokonzert g-Moll RV 416

Caroline Shaw:

Limestone and felt für Viola und Violoncello

Antonio Vivaldi:

Violoncellokonzert Es-Dur RV 408, 2. Largo

Barbara Strozzi:

Arie "Che si può fare" op. 8 Nr. 6, bearbeitet für Violoncello und Ensemble

Antonio Sartorio:

2 Arien der Euridice aus "L'Orfeo", bearbeitet für Violoncello und Ensemble

Antonio Vivaldi:

Cellokonzert e-Moll RV 409, 3. Allegro

Antonio Vivaldi:

Konzert für Streicher und Basso continuo g-Moll RV 156

Antonio Vivaldi:

Cellokonzert d-Moll RV 405, 3. Allegro

Gabriel Fauré:

Lied "Les Berceaux" op. 23 Nr. 1, bearbeitet für Violoncello und Laute

Antonio Vivaldi:

Concerto für Streicher A-Dur RV 158

Valentin Silvestrov:

Abendserenade aus "Stille Musik", bearbeitet für 2 Violoncello

Niccolò Paganini / Vladimir Kobekin:

Il carnevale di Venezia

Niccolò Paganini:

Moses-Variationen

Anastasia Kobekina (Violoncello)

Kammerorchester Basel

Violine und Leitung: Julia Schröder

(Konzert vom 25. Juli 2024 in der Basilika Kloster Eberbach)



Weilburger Schlosskonzerte

Franz Schubert:

„Die schöne Müllerin", Liederzyklus D 795

David Fischer (Tenor)

Andreas Frese (Klavier)

(Konzert vom 7. Juli 2024 in der Unteren Orangerie)

Im Fokus des Rheingau Musik Festivals steht in diesem Jahr auch die Cellistin Anastasia Kobekina, die sich hier in fünf Konzerten präsentieren darf. Nach Studien in Moskau und Berlin wurde sie an der Kronberg Academy ausgebildet und studiert jetzt noch Barockcello in Frankfurt. Der Weg zu den schönen Konzertorten am Rhein ist also nicht weit - viel näher als in ihre Herzensstadt Venedig, die Anastasia Kobekina zu ihrem Programm zwischen Gesang und Virtuosität inspiriert hat.

Wie ein Violoncello ist auch die Stimme ein sensibles Instrument, das musste auch der Tenor Sebastian Kohlhepp erfahren. Für den erkrankten Kollegen ist kurzfristig David Fischer eingesprungen. Der junge Tenor von der Deutschen Oper am Rhein ermöglichte dem Publikum in Weilburg, Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin" zu hören.