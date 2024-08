Peter Tschaikowsky:

Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23

Peter Tschaikowsky:

Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Pathétique“

Bruce Liu (Klavier)

Deutsche Kammerphilharmonie

Leitung: Jérémie Rhorer

(Konzert vom 28. Juni 2024 im Kurhaus Wiesbaden)



„Dancing Queen“: Abba meets Rameau

Songs von ABBA und Werke von Jean-Philippe Rameau

Asya Fateyeva (Saxofon)

lautten compagney BERLIN

Leitung: Wolfgang Katschner

(Konzert vom 3. Juli 2024 in der Ringkirche Wiesbaden)

Seit er 2021 den ersten Preis beim 18. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in Warschau gewonnen hat, hat Bruce Liu seinen Platz auf dem Klavierolymp sicher. Seither spielt er auf allen großen Bühnen der Konzertwelt und an der Seite bedeutender Orchester. Das Rheingau Musik Festival widmet Bruce Liu eine „Fokus“-Reihe mit fünf Konzerten. Dabei darf er gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie in einem Tschaikowsky-Programm eines der bekanntesten und beliebtesten Klavierkonzerte präsentieren.

„Musikalische Kunstwerke“ in der Popmusikwelt hat auch die schwedische Gruppe „ABBA“ ab den 1970er-Jahren geschaffen. Ihre Hits sind mindestens so zeitlos wie die Musik von Jean-Philippe Rameau, finden die Saxofonistin Asya Fateyeva und die „lautten compagney BERLIN“ - und stellen die „Superstars“ der beiden Epochen gegenüber.