aktuelle Jazzaufnahmen

Von Michael Laages

"File Under Jazz" - mit diesem Hinweis versehen manche Plattenfirmen ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der Plattenläden und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter "Jazz" einsortiert wird, ist immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren. Einmal in der Woche präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD Radiofestivals bemerkenswerte Neuerscheinungen aus der vielfältigen Welt des Jazz.



Nora Benamara & Matthias Rauh

Utopia

Benamara Quartett



Eloi Pascual

Carrie

Eloi Pascual Trio



Kika Sprangers

Placebo

Irene Reig & Kika Sprangers Quintet



Carlos Bica

Lucky

Carlos Bica Quartett



Hermeto Pascoal

Cada tema e um show

Central do Brasil

Itiberè Zwarg & Coletivo musicos online



Christina Zurhausen

They care and they don' t care

Christina Zurhausen Quartett



Jan Schreiner

Fever is your Friend

Nils Wogram & Vertigo Trombone Quartett



George Harrison

Here Comes The Sun

Joe Sachse & Ernst Bier



Alexander Beierbach

Glimmer

Trio "Brom"



Grégory Privat

Lotbó-A

Grégory Privat & Ensemble