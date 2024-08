per Mail teilen

Von Antje Hollunder

Das gemeinsame Album "Milton + esperanza" von Brasiliens legendärem Sänger und Komponisten Milton Nascimento und der fünffachen Grammy-Gewinnerin Esperanza Spalding ist für die US-amerikanische Sängerin und Kontrabassistin die Erfüllung eines Traums. Das geniale Duo vertont darauf alte und neue eigene Kompositionen, Stücke der Beatles und von Michael Jackson. Die Kölner Band Ausfahrt um Gitarristin Christina Zurhausen präsentiert auf ihrem dritten Studio-Album "That's A Trap" das eigens entwickelte Genre Jazz-Grunge virtuoser als bisher. Nur zwei der neuen Veröffentlichungen im August.



