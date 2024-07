Pianology – Pianisten spielen Charlie Parker

Von Henning Sieverts

Der Bebop-Pionier Charlie Parker hat in seinem kurzen Leben (1930 - 1955) zahlreiche großartige Kompositionen hinterlassen, die bis heute zum Standard-Repertoire des Jazz zählen, darunter "Now's the time", "Confirmation" oder "Ornithology". In dieser Sendung werden einige dieser starken Parker-Melodien präsentiert, nicht vom Altsaxofonisten persönlich gespielt, sondern von sieben großen Jazz-Pianisten, die ganz unterschiedlich an die Parker-Originale herangehen: Hampton Hawes, Bud Powell, Oscar Peterson, Makoto Ozone, Keith Jarrett, Marc Copland und Michel Petrucciani.



Charlie Parker:

Yardbird Suite

Hampton Hawes Quartet

Charlie Parker:

Confirmation

Bud Powell Trio

Charlie Parker:

Ornithology

Oscar Peterson Trio

Charlie Parker:

Ornithology

Makoto Ozone Trio

Charlie Parker:

Now' s the time

Keith Jarrett Trio

Charlie Parker:

Air-Conditioning

Marc Copland Quartet

Charlie Parker

Billie' s Bounce

Michel Petrucciani (Piano

Tony Petrucciani (Gitarre)

Charlie Parker, Keith Jarrett

Partners

Keith Jarrett Trio