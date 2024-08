Nordic Voices – Die SWR Big Band trifft skandinavische Stimmen

Von Fanny Opitz

1933 gibt Louis Armstrong das wohl erste Jazzkonzert in Schweden, seitdem ist diese Musik aus Skandinavien nicht mehr wegzudenken. Vor allem die Fusion nordischer Volkslieder mit Jazzharmonien prägt eine ganz eigene Jazztradition bis heute. Die SWR Big Band hat für ihr neues Programm "Nordic Voices" drei Sängerinnen aus Norwegen, Dänemark und Schweden eingeladen: Silje Nergaard, Sinne Eeg und Isabella Lundgren. Beim "Heimspiel"-Konzert in der Stuttgarter Liederhalle am 12. Mai 2024 spielte die Band unter Leitung von Magnus Lindgren in XXL-Format mit zusätzlicher Perkussion, Streichern und Harfe.



Silje Nergaard:

Keep on backing loosers

Now and then

Japanese Blues

SWR Big Band feat. Silje Nergaard

Leitung: Magnus Lindgren



Silje Nergaard, Mike McGurk:

Ballett boy

SWR Big Band feat. Silje Nergaard

Leitung: Magnus Lindgren



Isabella Lundgren:

I am gonna leave you

SWR Big Band feat. Isabella Lundgren

Leitung: Magnus Lindgren

Jule Styne:

Don’t rain on my parade

SWR Big Band feat. Isabella Lundgren

Leitung: Magnus Lindgren



Billy Taylor:

I wish I knew

SWR Big Band feat. Isabella Lundgren

Leitung: Magnus Lindgren



Konzert vom 12. Mai in der Liederhalle, Stuttgart