Musikfestspiele Saar / Internationale Wolfegger Konzerte

Musikfestspiele Saar

Georg Friedrich Händel:

„Esther"

Solomon's Knot

(Konzert vom 24. Mai 2024 in der Basilika St. Wendel)



Internationale Wolfegger Konzerte

Anton Bruckner:

„Locus iste" für Chor a cappella

Adagio aus dem Streichquintett F-Dur für Streichorchester

„Ave Maria" für Chor a cappella

Franz Schubert:

Messe Nr. 6 Es-Dur D 950

Magdalena Lucjan (Sopran)

Susan Zarrabi (Mezzosopran)

Martin Mitterrutzner, Lukas Siebert (Tenor)

Krešimir Stražanac (Bassbariton)

Philharmonischer Chor München

Deutsche Radio Philharmonie

Leitung: Manfred Honeck

(Konzert vom 30. Juni 2024 in der Pfarrkirche St. Katharina, Wolfegg)

Die Musikfestspiele Saar stehen in diesem Jahr 2024 unter dem Motto „Aufbrüche“. Es gibt eine musikalische Zugfahrt nach Paris, ein Konzert im öffentlichen Bus, eine Orgelreise, ein Konzert in der Saarbrücker Synagoge, Tennis mit Gershwin und eben auch Aufbrüche in der Alten Musik mit Solomon‘s Knot und Georg Friedrich Händels „Esther“, seinem ersten englischen Oratorium. Für den privaten Rahmen komponiert, da die Idee eines sakralen Dramas damals als unanständig gilt, passt das schlanke Werk perfekt zum englischen Ensemble Solomon’s Knot, ein Ensemble, das immer ohne Dirigenten agiert.

Im 2. Teil des Abends begleiten wir die Deutsche Radio Philharmonie zu den Internationalen Wolfegger Konzerten.