Musikfest Erzgebirge

Joseph Haydn: Die Schöpfung

Isabel Schicketanz (Sopran)

Julian Habermann (Tenor)

Krešimir Stražanac (Bass)

Dresdner Kammerchor

Barockorchester Wrocław

Leitung: Hans-Christoph Rademann

(Liveübertragung aus der St. Georgenkirche Schwarzenberg)

Tief verwurzelt in der Tradition, lädt das Musikfest diesmal unter dem Motto LEUCHTEN ein und lenkt den Blick auch auf das Kunsthandwerk des Erzgebirges: auf Lichterengel, Pyramiden und Schwibbögen. Der Glanz der internationalen Musikszene wird in den Spielstätten auf vielfältige Art zum Leuchten gebracht: vom kammermusikalischen Funkeln bis hin zu festlicher Strahlkraft wie im Eröffnungskonzert in Schwarzenberg. Der Intendant des Festivals, Hans-Christoph Rademann, steht dabei selbst am Pult des Dresdner Kammerchores und Barockorchester Wrocław in Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“.