Moment’s Notice beim Enjoy Jazz Festival

Von Konrad Bott

Improvisation pur - das ist der Kern der britischen Veranstaltungsreihe Moment's Notice. Bei dem Event, das nach einem Stück von John Coltrane benannt wurde, werden Musikerinnen zusammengewürfelt, spielen drei Sets in wechselnden Formationen ohne sich vorher beschnuppert haben zu können. Im Rahmen des Enjoy Jazz-Festivals 2023 haben sich fünf Auserwählte in Mannheim getroffen: die Saxofonistin Tamar Osborn, der Saxofonist Soweto Kinch, Kit Downes an den Tasten, Perkussionslegende Dudù Kouate und die junge Schlagzeugerin Momoko Gill. Hier hören Sie einen kuratierten Querschnitt des Abends.



Momoko Gill, Kit Downes, Soweto Kinch

Trio-Improvisation

Momoko Gill (Schlagzeug)

Kit Downes (Klavier, Synths)

Soweto Kinch (Saxofon)



Momoko Gill, Kit Downes, Soweto Kinch, Tamar Osborn, Dudù Kouate

Quintett-Improvisation

Momoko Gill (Schlagzeug)

Kit Downes (Klavier, Synths)

Soweto Kinch (Saxofon)



Tamar Osborn, Dudù Kouate

Duo-Improvisation

Tamar Osborn (Klarinette, Flöte, Baritonsaxofon)

Dudù Kouate (Percussion)



(Konzert vom 9.Oktober 2023 in der Alten Feuerwache Mannheim)