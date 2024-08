Martin Weinerts Nachtwind beim Jazzfestival „fill in“ Saarbrücken

Von Karsten Neuschwender

Susan und Martin Weinert haben Jahrzehnte in einer engen künstlerischen und privaten Symbiose gelebt. Das Ergebnis war Musik mit einer außergewöhnlichen Vertrautheit zwischen der Gitarristin und ihrem Bassisten. 2020 ist Susan Weinert gestorben. Zu Hause hat Martin Weinert später unveröffentlichte Kompositionen Susans gefunden - und spielt ihre Musik weiter. Mit seinem Nachtwindensemble. Auf die Gitarre verzichtet er - stattdessen ergänzen das Klavier (Sebastian Voltz) und das Schlagzeug (Daniel Weber) die französische Geigerin Héloïse Lefebvre.



Susan Weinert

Die Kraniche

Provence

Bunte Lichter in der Dunkelheit

A Day like This

Die unvergesslichen Tage

Chinatown

Martin Weinert Nachtwind Ensemble

Martin Weinert

Daniel Weber

Sebastien Voltz

Héloise Lefebvre