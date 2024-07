Magie des Moments – Die Pianistin Sol Jang beim Festival Women in Jazz

Von Heidi Eichenberg

Die in Süd-Korea geborene und in den Niederlanden lebende Pianistin und Komponistin Sol Jang hat beim diesjährigen Internationalen Festival Women in Jazz den Wettbewerb „Next Generation“ und damit den Jazzpreis der Stadt Halle gewonnen. Mit ihrem am klassischen Klaviertrio ausgerichteten Spiel überzeugte Sol Jang nicht nur das Publikum beim Voting, sondern auch live im Konzert. In der Georgenkirche spielte sie am 7. Mai mit ihrer Band Titel aus ihrem neuen Album "19-29“ - das repräsentiert die musikalischen Erfahrungen aus Sol Jangs Zeit in Korea, den USA und Europa.



Sol Jang:

Arnhem

Subway in Seoul

Philadelphia

Dissolution

A Friend

19 Days

My Father

Sol Jang (Klavier)

Jort Terwijn (Kontrabass)

Max Hering (Schlagzeug)



Konzert vom 7. Mai 2024 in der Georgenkirche Halle