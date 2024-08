Magie der Klänge – Die Perkussionistin Taiko Saito

Von Mauretta Heinzelmann

Geboren 1976 in Sapporo/Japan, studierte Taiko Saito in Tokyo und lebt heute in Berlin, wo sie 2023 den Berliner Jazzpreis erhielt, 2024 dann den Deutschen Jazzpreis als beste Perkussionistin. Auch in der klassischen Musik und als Komponistin hat Taiko Saito viele Preise gewonnen mit ihrer fantasievollen, feinsinnigen Erforschung der Marimba und des Vibrafons. Als wären diese großen Instrumente mit hölzernen oder metallenen Plättchen eine Welt für sich oder eine Landschaft, die es zu erkunden gilt. Wie sie auf ihre Klangreise geht, davon berichtet Taiko Saito im Gespräch.



Taiko Saito:

Tears of a Cloud

Taiko Saito

Time for M

Sound Gradation

Distance

Taiko Saito



Taiko Saito:

Komodo no Kodomo

Berlin Mallet Group, Taiko Saito & David Friedman



Taiko Saito:

Sea Lady

Berlin Mallet Group, Taiko Saito & David Friedman



Wolfgang Schlüter:

Song for Peer Alban

Junge Norddeutsche Philharmonie & Taiko Saito & Johannes Claassen



Taiko Saito:

Rain

Taiko Saito