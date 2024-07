Klingende Biografie – Die japanische Pianistin Makiko Hirabayashi

Von Karsten Mützelfeldt

Ihr aktuelles Album trägt den Titel Meteora, benannt nach den gleichnamigen Klöstern Metéora im griechischen Thessalien, die spektakulär und unzugänglich wirkend auf hohe Sandsteinfelsen gebaut wurden und bei diesigem Wetter förmlich in der Luft zu schweben scheinen. Hirabayashi fängt ein wenig von dieser mystischen Stimmung ein, kreiert mit der Perkussionistin Marilyn Mazur und dem Bassisten Klavs Hovman sphärische Momente, in denen die Zeit mal förmlich stillsteht, mal mit einer latent spürbaren leichten Spannung dahinfließt.



Makiko Hirabayashi:

Puddles

Makiko Hirabayashi, Bob Rockwell



Makiko Hirabayashi:

Warp

Meteor

Infinity

Desert Rose

Meaningful Encounter

Spring 2020

Makiko Hirabayashi



Makiko Hirabayashi:

Dai Dai

Makiko Hirabayashi, Bob Rockwell



Marilyn Mazur:

Heartshaped Moon

Colored Minds

Marilyn Mazur’s Shamania



Makiko Hirabayashi:

Piece of May

Makiko Hirabayashi, Bob Rockwell



Marilyn Mazur:

That’s Life

Makiko Hirabayashi Trio