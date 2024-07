Klavierfestival Ruhr / Klavierabend Conrad Tao

Klavierfestival Ruhr

Arnold Schönberg:

Klavierkonzert op. 42

George Gershwin:

"Rhapsody in Blue"

Sergei Rachmaninow:

Sinfonische Tänze op. 45

Kirill Gerstein (Klavier)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Elim Chan

(Konzert vom 7. Juli 2024 in der Philharmonie Essen)



Klavierabend Conrad Tao

Werke von Sergej Rachmaninow, Stephen Sondheim, Harold Arlen, Robert Schumann und anderen

Conrad Tao (Klavier)

(Konzert vom 1. Juni 2024 im Salzlager der Zeche Zollverein in Essen)

So weit die ästhetischen Ideale von Schönberg und Rachmaninow auch auseinander liegen, so eint sie doch eines: ihre Emigration in die USA. Schönberg wanderte 1933 aus, Rachmaninow 1939. Ein Jahr später entstand dort sein letztes Werk: die „Sinfonischen Tänze“. Schönberg schrieb sein Klavierkonzert 1942. Gegensätzlicher können fast zeitgleich entstandene Werke kaum sein. Als ein Mittler zwischen den Welten gilt George Gershwin, dessen 1924 uraufgeführte „Rhapsody in blue“ als berühmtestes Beispiel für die Symbiose von Klassik und Jazz gilt.