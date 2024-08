Klangspuren durch weite Landschaften – John Surman zum 80. Geburtstag

Von Bert Noglik

Wie nur wenige Musiker weiß John Surman die Suche nach der Freiheit des Ausdrucks mit der Schönheit und der Prägnanz des Klangs zu verbinden. Zunächst als Baritonsaxofonist bekannt geworden, hat er auch im Spiel mit Synthesizern, auf dem Sopransaxofon und auf der Bassklarinette zu einer gänzlich unverwechselbaren Tonsprache gefunden. In seiner Musik reflektiert er die Landschaften im Südwesten Englands ebenso wie die frühe Begegnung mit dem Jazz, das Free Playing und zahllose Einflüsse von der britischen Vokaltradition bis zur modernen Kammermusik.



John Surman

Words Unspoken

Whitman's Wood

Autumn Nocturne

Bedruthan Steps

My Friend

Go Crystal Tears

Kernow

Duet For One

