Just Friends – Freundschaften im Jazz

Von Antje Hollunder

Seit vielen Jahrzehnten dreht sich die Musik im Jazz immer wieder um Freundschaften und Freunde vielfältiger Art. Ella Fitzgerald sang 1956 als erste den Standard "A beautiful friendship" ein, Chick Corea wurde 1979 für sein Album "Friends" mit einem Grammy ausgezeichnet. Mitte der 1990er-Jahre betonte Bobby McFerrin, der den legendären Jazzpianisten als seinen "Forever Friend" bezeichnete, in seinem Song "Friends", welch wertvoller Schatz Freunde sind. Musikalische Hommagen heute - am 30. Juli, dem Internationalen Tag der Freundschaft.



John Klenner

Just Friends

Chet Baker



Donald Gustave Kahn

A Beautiful Friendship

Ella Fitzgerald



Chick Corea

Friends

Chick Corea, Joe Farrell, Eddie Gomez, Steve Gadd



Bobby McFerrin

Friends

Bobby McFerrin, Ensemble



Charles Aznavour

Des Amis Des Deux Côtés

Charles Aznavour, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra



Javier Girotto

African Friends

Fabrizio Bosso, Javier Girotto



Sven Decker

New Friends

Filippa Gojo, Sven Decker



Brian Wilson, Dennis Wilson, Al Jardine

Friends

Brad Mehldau Trio



Martin Wind

Still Friends

Martin Wind Gravity Trio