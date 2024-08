Just Brothers – Bekannte Brüderpaare des Jazz

Von Beatrix Gillmann

Einer der weltweit bekanntesten Pianisten kommt aus Deutschland: Joachim Kühn. Im Frühjahr 2024 wurde der preisgekrönte Musiker 80 Jahre alt. Mit seinem Bruder, dem Klarinettisten Rolf Kühn (1929 - 2022), verband ihn eine große Entdeckerlust für frei improvisierte Musik. Zwei Jazzmusiker aus Frankreich heißen Belmondo: Stéphane Belmondo, geboren 1967, und sein vier Jahre älterer Bruder Lionel. Auf Flügelhorn und Saxofon spielten sich die beiden in die vorderste Reihe des europäischen Jazz. Ob sie mit einem Schauspieler gleichen Nachnamens verwandt sind, erfahren Sie in dieser Sendung auch.



Koseph Kosma:

Autumn leaves

Hamilton de Holanda, Rolf Kühn



Traditional:

Sweet Cakes

Tommy Dorsey and his Orchestra feat. Jimmy Dorsey



George Gershwin:

Somebody loves me

Tony Bennett, Diana Krall



Stephane Belmondo:

Song for Dad

Belmondo Quintet



Wolfgang Muthspiel:

Melting snow

Christian Muthspiel, Wolfgang Muthspiel



Rolf Kühn, Joachim Kühn:

Brothers

Rolf Kühn, Joachim Kühn



George Gershwin:

They can’t take that away from me

Tony Bennett, Diana Krall



Lionel Belmondo:

Wayne’s Words

Belmondo Quintet



Nat Adderley:

Never say yes

Cannonball Adderley Quintet



Rolf Kühn:

Solarius

Rolf Kühn Quintet