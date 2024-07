Joel Ross Good Vibes im Schlachthof Bremen

Von Till Lorenzen

„Nublues“ heißt das aktuelle Album des Chicagoer Vibrafonisten Joel Ross, das auf Blue Note Records erschienen ist. In den vergangenen Jahren hat der Musiker sich vertieft mit der Geschichte, Tradition und Struktur des Blues befasst und diese in seiner eigenen von John Coltrane oder Pharoah Sanders beeinflussten Musik verarbeitet. Das allerdings in sehr freier Form. Ross ist ein flinker und virtuoser Vibrafonist, der mit seiner Band Good Vibes intensive Liveshows mit Sets ohne Unterbrechung spielt. Am 16. April 2024 war er in Bremen zu Gast.



Joel Melvin Ross:

Word for Word

Yup

Trinity

Now and Forevermore

Gato’s Gift

Word for Word

Repentance



Joel Ross‘ Good Vibes:

Joel Ross (Vibrafon)

Jeremy Corren (Piano)

Kanoa Mendenhall (Bass)

Jeremy Dutton (Schlagzeug)



(Konzert vom 16. April 2024 im Kulturzentrum Schlachthof Bremen)