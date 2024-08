Jazz, aber es ist Pop - und ziemlich gut

Von Manuela Krause

Der Posaunist Nils Landgren widmete ein ganzes Album der Musik von Abba, das Christian McBride Trio hat vor einigen Jahren beim Jazzfest in Portland den 70er- Jahre Kult-Hit "Car Wash" von Rose Royce aufgeführt, The Bad Plus spielen Musik von Nirvana und David Bowie. Und Gretchen Parlato singt Songs von der Band Simply Red. In dieser Sendung gibt es ein paar der schönsten und ungewöhnlichsten Jazzinterpretationen von Popsongs, unter anderem mit Musik von Angelique Kidjo, Little Red Suitcase, Robert Glasper Experiment und dem Marcin Wasilewski Trio.



Bobby Hebb

Sunny (Part II)

Les McCann



Doors

Light My Fire

The Templeton Twins & Teddy Turner's Bunsen Burners



Koji Kondo

Yoshi On The Beach

Mario & Zelda Bigband



Johnny Marr & Steven Patrick Morrissey

There Is A Light That Never Goes Out

Cyrus Nabipoor



Roni Size

Brown Paper Bag

Me & You



Amy Winehouse

Rehab

Shawn Lee's Ping Pong Orchestra



Joy Division

Love Will Tear Us Apart

Susanna & The Magical Orchestra



Astor Piazolla

Libertango

Christoph Pepe Auer, Manu Delago



Nirvana

Smells Like Teen Spirit

Robert Glasper Experiment



Kraftwerk

Tour De France

Menschmaschine



Soundgarden

Black Hole Sun

Brad Mehldau Trio