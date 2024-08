Internationale Wolfegger Konzerte / Kammermusiktage Mettlach

Internationale Wolfegger Konzerte - „Sternstunden“

Florian Frannek:

Napoleon Bonaparte - Charakterbild in 18 brieflichen Episoden für Tenor

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 3 „Eroica“ Es-Dur op. 55

Simeon Esper (Tenor)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Manfred Honeck

(Konzert vom 29. Juni 2024 im Rittersaal Schloss Wolfegg)



Kammermusiktage Mettlach

Edvard Grieg:

Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier op. 13 (1867)

Witold Lutoslawski:

Partita für Violine und Klavier (1984)

Clara Schumann:

Romanzen für Violine und Klavier op. 22

Johannes Brahms:

Sonate Nr. 3 für Violine und Klavier op. 108

Niek Baar (Violine)

Ben Kim (Klavier)

(Konzert vom 21. Juli 2024 in der Alten Abtei Mettlach)

Die Deutsche Radio Philharmonie ist zu Gast bei den Internationalen Wolfegger Konzerten, im grandios in die Voralpenlandschaft eingebetteten Renaissance-Schloss und der barocken Stiftskirche. Der künstlerische Leiter Manfred Honeck dirigiert Beethovens „Eroica“ und stellt ihr „Napoleon Bonaparte“ von Florian Frannek voran, ein Charakterbild in 18 brieflichen Episoden. Die vertonten Originalbriefe von Napoleon in deutscher Übersetzung offenbaren einen höchst widersprüchlichen Charakter, von todernst bis skurril, zynisch bis leidenschaftlich, machtbewusst bis verletzlich. Frannek schreibt dazu einen leidenschaftlichen und heuchlerisch-diplomatischen Walzer, ein Eifersuchtsbrief an die Ehefrau wird zum Tango Mortale und der letzte Brief Napoleons kurz vor seinem Tod zu einer Fuge.

Anschließend spielen Niek Baar, Violine und Ben Kim, Klavier bei den Kammermusiktagen Mettlach.