Internationale Händel-Festspiele Göttingen

Georg Friedrich Händel: „Sarrasine“ (Pasticcio)

Mme de Rochefide: Myrsini Margariti

Zambinella: Samuel Mariño

Sarrasine: Juan Sancho

Balzac: Sreten Manojlović

Kammerchor der Universität Göttingen

FestspielOrchester Göttingen

Leitung: George Petrou

(Aufführung vom 11. Mai 2024 im Deutschen Theater)

Eine neue Händel-Oper? Ja und nein. „Sarrasine“ ist eines der überraschendsten Projekte dieser Festivalsaison. George Petrou, künstlerischer Leiter der Göttinger Händel-Festspiele, hat jahrelang Arien gesammelt, die Händel bei der Arbeit an seinen Opern verworfen hatte - nicht aus qualitativen, sondern aus dramaturgischen Gründen. Petrou arrangiert sie zu einem „Pasticcio“ und nutzt, gemeinsam mit Regisseur Laurence Dale, als Rahmenhandlung Balzacs Novelle „Sarrasine“. Darin verliebt sich ein Künstler in eine Opernsängerin - nur um am Ende zu erkennen, dass sie in Wahrheit ein Kastrat ist. Eine Geschichte über sexuelle Selbstbestimmung und Geschlechteridentität und ein neu zu entdeckender Händel: das ist faszinierend aktuelles Musiktheater für das 21. Jahrhundert.