In Memoriam – Zum Tod von Irène Schweizer

„Immer wenn ich als Kind Jazz hörte, bekam ich eine Gänsehaut. Ich wusste schon sehr früh, dass es genau diese Musik ist, die ich spielen will“, erzählte Irène Schweizer im Buch „Die Jazzfrauen“.

Irène Schweizer ging als Au-pair nach London und als Sekretärin nach Zürich. Abends hörte sie Musiker wie Abdullah Ibrahim im Club Africana. Befreiung und weibliches Selbstbewusstsein haben Irène Schweizers Musik geprägt, sie trat mit der Feminist Improvising Group auf, die die Freie Szene Ende der Siebziger Jahre mit Humor und Energie aufmischte.

Musikliste

Thelonious Monk:

Eronel

Irène Schweizer, Han Bennink

Irène Schweizer:

Jungle Beat III

Irène Schweizer

Irène Schweizer:

Scratching at the Tonhalle

Irène Schweizer

Irène Schweizer, Maggie Nichols:

Silver and Grey

Irène Schweizer, Maggie Nichols

Johnny Dyani:

Ntylo Ntylo

Irène Schweizer, Han Bennink

Carla Bley:

Ida Lupino

Carla Bley Ensemble with Irène Schweizer

Irène Schweizer:

Hüben ohne Drüben

Irène Schweizer

Feminist Improvising Group

Here we are again

Feminist Improvising Group

Joey Baron

Saturdays

Irène Schweizer, Joey Baron

Irène Schweizer:

Xaba

Irène Schweizer