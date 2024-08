Improvisieren nach Farben - Die Saxofonistin Emma Rawicz beim Festival Women in Jazz

Von Heidi Eichenberg

Sie verschmelze "die rauchige Seelenfülle der Saxofon-Troubadoure der alten Schule mit dem rauhen Drive der Post-Bop-Tenoristen" - so schwärmte der Guardian über die im Südwesten Englands geborene Komponistin, Arrangeurin, Bandleaderin und Saxofonistin. Außerdem verfügt Emma Rawicz seit ihrer Kindheit über eine ganz besondere Gabe, die mit ihr nur sehr wenige Menschen teilen: Das Hören von Musik ist für die Synästhetikerin mit dem Sehen von Farben verbunden. Ihr aktuelles Album "Chroma" hat sie am 10. Mai 2024 beim Internationalen Festival Women in Jazz in Halle präsentiert.