Humorvoller Begleiter – Der Pianist Sullivan Fortner

Jason Moran und Fred Hersch, seine wichtigsten Lehrer und Mentoren, erkannten früh, dass hier ein Ausnahmetalent heranreifte. Nach einem ersten Engagement in der Gruppe des Vibrafonisten Stefon Harris gehörte Fortner sieben Jahre lang zur Band des Trompeters Roy Hargrove. Paul Simon engagierte ihn für die CD "In The Blue Light". Hierzulande sorgten vor allem seine Auftritte mit der Sängerin Cécile McLorin Salvant für Aufhorchen, bei denen er sich als einfühlsamer Begleiter erwies und mit seiner Kreativität, seinem Humor und spielerischen Naturell immer wieder für Überraschungen sorgte.



Bronislaw Kaper:

Invitation

Sullivan Fortner

Sullivan Forter:

Hounds & Jackals

Sullivan Fortner

Jacques Schwarz-Bart:

Twisted

Jacques Schwarz-Bart Ensemble

Jimmy Rowles:

The peacocks

Rufus Reid, Sullivan Fortner

Cécile McLorin Salvant:

Fenestra

Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner, Luques Curtis, Obed Calvaire, Weedie Braimah

Arthur Schwartz:

By myself

Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner

Richard Rodgers:

Everything I' ve got belongs to you

Cécile McLorin Salvant, Sullivan Fortner

Paul Simon:

How the heart approaches what it yearns

Paul Simon, Ensemble

Paul Simon:

Some folks' lives roll easy

Paul Simon, Ensemble

Sebastian Sternal:

Lichtspielhaus

Sebastian Sterna, Sullivan Fortner

Sullivan Fortner:

Stag

Power mode

Game

Cute

Sullivan Fortner

Richard Rodgers:

I didn' t know what time it was:

Sullivan Fortner