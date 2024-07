Giovanni Guidi Quartet feat. Andy Sheppard in der Kettenfabrik Saarbrücken

Von Karsten Neuschwender

Schon bei seiner Mutter im Bauch, sagt Giovanni Guidi, hat er andauernd Konzerte und Musik gehört. Damit hat er nach seiner Geburt nicht aufgehört und ist einer der kreativsten und umtriebigsten Jazzpianisten Italiens geworden. Sein Vater war der Manager von Stefano Bollani und Enrico Rava - und mit Rava stand Guidi dann selbst immer wieder auf der Bühne. Mit seinem Quartett war Giovanni Guidi im Frühjahr auf Tour und hat in der ehemaligen Kettenfabrik in Saarbrücken Station gemacht. Mit dabei: Andy Sheppard, der große britische Klangmaler am Saxofon.



Giovanni Guidi:

O.C.E.R Giovanni Guidi

Luigi (the boy who lost his name)

Padres Giovanni Guidi

Wonderland

Freedom



Giovanni Guidi Quartet feat. Andy Sheppard:

Giovanni Guidi (Piano)

Andy Sheppard (Saxofon)

Joe Rehmer (Bass)

João Lobo (Schlagzeug, Perkussion)

Konzert vom 10. Mai 2024 in der Kettenfabrik Saarbrücken