Franken, Neufundland und ein weiter Horizont – Der Pianist Florian Hoefner

Von Beatrix Gillmann

Fesselnde Rhythmen. Folk-Elemente. Harmonien, die aus einem Stück der europäischen Klassik stammen könnten: Florian Hoefner, geboren 1982 im fränkischen Höchstadt an der Aisch, bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Komposition und Improvisation. Seit 2014 lebt er in Neufundland. Sein Trio mit dem Cellisten Andrew Downing und dem Schlagzeuger Nick Fraser gewann bei den kanadischen "East Coast Music Awards" und beim "Juno Award" Preise. Für das Iris Trio schreibt Hoefner aktuelle Stücke, in denen er die Auswirkungen des menschlichen Schaffens auf die Umwelt musikalisch umsetzt.



Florian Hoefner:

A blue in every hue

Iris Trio



Florian Hoefner:

Between the Lines

Florian Hoefner Trio



R. Guinchard:

Hound’s tune

Florian Hoefner Trio



Florian Hoefner:

The great Auk

Florian Hoefner



Florian Hoefner:

Reminiscence

Florian Hoefner Group



Florian Hoefner:

Fall tune

Subtone



Florian Hoefner:

Chorus of wishes

Iris Trio