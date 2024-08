Feuer und Intellekt – Der Pianist und Komponist Lennie Tristano

Von Henning Sieverts

Der amerikanische Jazzpianist Lennie Tristano hat auf einzigartige Weise Feuer und Intellekt verbunden. Seine meist einstimmigen Melodielinien meißelte er mit kraftvoller Präzision in die Tasten und seine Kompositionen sind oft brillante Kontrafakturen: neue Melodien über die Akkorde bekannter Jazzstücke. Diese Avantgarde der 1940er-Jahre klingt bis heute modern und aufregend. Tristano war auch einer der ersten Pädagogen des Jazz, mit einer eigenen Schule in seiner Heimatstadt New York. Diese Sendung präsentiert zeitlos gute Aufnahmen mit Lee Konitz, Warne Marsh oder Dizzy Gillespie.



Lennie Tristano:

Parallel

Lennie Tristano Quartet





Jimmy McHugh, Dorothy Fields:

Don' t Blame Me

Lennie Tristano



Jack Palmer, Spencer Williams:

I Found a new baby

Lennie Tristano



Cole Porter:

What is this thing called love

Lennie Tristano (?)



Tadd Dameron:

Hot House

Charlie Parker & Lennie Tristano Septet



Lee Konitz

Subconscious Lee

Lennie Tristano Quintet



Lennie Tristano:

Wow

Crosscurrent

Digression

Intuition

Lennie Tristano Sextet



Lennie Tristano:

Requiem

Lennie Tristano



Lennie Tristano

Line-up

Turkish Mambo

Lennie Tristano Trio



Lennie Tristano

April

Lennie Tristano Quartet