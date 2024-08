Festspiele Mecklenburg-Vorpommern – 360 Grad Saxofon

Edward Elgar:

Introduction und Allegro für Streicher op. 47

Christian Jost:

Eismeer, Konzertante Dichtung in drei Sätzen nach dem Gemälde „Das Eismeer“ von Caspar David Friedrich

Peter Tschaikowsky:

Streicherserenade C-Dur op. 48

Daniel Hope (Violine + Leitung)

Lukas Böhm (Vibrafon)

SIGNUM saxophone quartet

Zürcher Kammerorchester

Leitung (nur Eismeer): Christian Jost

(Konzert vom 27. Juli 2024 in der Festspielscheune Schloss Ulrichshusen)



Antonín Dvořák:

Slawischer Tanz Nr. 8 g-Moll für 9 Saxofone op. 46 (Fassung von Miha Ferk)

Friedrich Gulda:

Konzert für Violoncello und Saxofonensemble, Gitarre und Percussion (Fassung von Miha Ferk)

Peter Tschaikowsky:

Andante cantabile für Violoncello und Saxofonquartett op. 11 (Fassung vom SIGNUM saxophone quartet)

Astor Piazzolla:

Le Grand Tango für Violoncello und Saxofonquartett (Fassung vom SIGNUM saxophone quartet)

Jim Morrison / Raymond Manzarek / Robert Krieger / John Densmore (= The Doors):

„Touch Me, Babe" für Saxofonensemble, Gitarre und Percussion

Konstantin Manaev (Violoncello)

SIGNUM saxophone quartet

Five Sax

Lukas Böhm (Schlagzeug)

Nicolaus Haumann (Gitarre)

Leitung: Izidor Leitinger

(Konzert vom 28. Juli 2024 in der Festspielscheune Schloss Ulrichshusen)

Zum Caspar-David-Friedrich-Jahr - am 5. September wäre der große Romantiker 250 Jahre alt geworden - haben die Festspiele Mecklenburg- Vorpommern und Friedrichs Heimatstadt Greifswald ein besonderes Werk in Auftrag gegeben: Christian Jost hat eine konzertante Dichtung über Friedrichs berühmtes „Eismeer" komponiert - ein Bild der gescheiterten Hoffnung, auf dem ein Schiffswrack zwischen aufgetürmten Eisschollen liegt. Interpretiert wird die dreisätzige Komposition vom Residenzpreisträger der Festspiele, dem SIGNUM saxophone quartet, dem Zürcher Kammerorchester, dem Geiger Daniel Hope und Lukas Böhm am Vibrafon.

Das zweite Konzert des Abends stammt ebenfalls vom Wochenende „360 Grad Saxofon" in Ulrichshusen und bringt sogar neun Saxofone zusammen - unter anderem als Begleitorchester für Friedrich Guldas Cellokonzert.