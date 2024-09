Festival Radio France Occitanie Montpellier / Edinburgh International Festival

per Mail teilen

Festival Radio France Occitanie Montpellier

Carl Maria von Weber:

Ouvertüre aus „Oberon”

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15

Peter Tschaikowsky:

Sinfonie Nr. 2 c-Moll op. 17 „Kleinrussische”

Piotr Anderszewski (Klavier)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Orchesterakademie

Leitung: John Eliot Gardiner

(Konzert vom 16. Juli 2024 im Le Corum der Opéra Berlioz Montpellier)



Edinburgh International Festival

Joseph Haydn:

Streichquartett G-Dur op. 33 Nr. 5

Streichquartett B-Dur op. 33 Nr. 4

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett F-Dur op. 59 Nr. 1

Chiaroscuro Quartet

(Konzert vom 12. August 2024 in der Queen's Hall)

Jeden Sommer veranstaltet Radio France im südfranzösischen Okzitanien ein großes, buntes Musikfestival mit Klassik, Jazz und elektronischer Musik. Montpellier bildet das Zentrum, das Festival setzt aber die ganze Region bis zum Mittelmeer in Schwingung. Viele Konzerte sind kostenlos und unter freiem Himmel. Chöre und Orchester der Region treten hier neben den Ensembles von Radio France auf, häufig ist auch die Orchesterakademie mit jungen Musiker*innen beteiligt. So auch in diesem Konzert mit dem polnischen Star-Pianisten Piotr Anderszweski.

Danach: ein Abstecher nach Norden zum Edinburgh International Festival, wo Geigerin Alina Ibragimova mit ihrem Chiaroscuro Quartet Lieblingswerke der Wiener Klassik auf historischen Instrumenten spielt.