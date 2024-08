Eröffnung Musikfest Berlin

Charles Ives:

Central Park in the Dark

Alberto Ginastera:

Konzert für Violine und Orchester

Heitor Villa-Lobos:

Uirapuru, Symphonische Dichtung für Orchester

Edgard Varèse:

Amériques

São Paulo Symphony Orchestra

Roman Simovic (Violine)

Leitung: Thierry Fischer

(zeitversetzte Übertragung aus der Berliner Philharmonie)



São Paulo Big Band - LIVE

Brasilianischer Jazz und „música popular“

Ary Barroso:

Aquarela do Brasil, arrangiert von Rafael Rocha

João Bosco & Aldir Blanc:

Incompatibilidade de gênios, arrangiert von Nailor Proveta

João Bosco & Aldir Blanc:

Linha de Passe, arrangiert von Rafael Rocha

Pixinguinha & Benedicto Lacerda:

Um a Zero, arrangiert von Nailor Proveta

Gilberto Gil:

Palco, arrangiert von Rafael Rocha

Jorge Ben Jor:

País Tropical, arrangiert von Rafael Rocha

Spok:

Moraes é Frevo, arrangiert von Spok

Tom Jobim& Vinicius de Moraes:

Chega de Saudade, arrangiert von Feldeman Oliveira

Jorge Ben Jor:

Taj Mahal, arrangiert von Guilherme Ribeiro

Jorge Ben Jor:

Mas Que Nada, arrangiert von Rafael Rocha

Caetano Veloso:

Tropicália, arrangiert von Débora Gurgel

Tom Jobim:

Garota de Ipanema, arrangiert von Rafael Rocha

Chico Buarque:

Feijoada Completa, arrangiert von Jesse Sadoc

Jorge Aragão,Dida e Neoci Dias:

Vou festejar, arrangiert von Bruno Santos

Gal Costa:

Canta Brasil, arrangiert von Debora Gurgel

Paula Lima (Gesang)

Claudia Nascimento (Flöte)

Sergio Burgani (Klarinette)

Rubén Zúñiga (Vibrafon)

São Paulo Big Band

Leitung: Daniel D'Alcântara

(zeitversetzte Übertragung aus der Berliner Philharmonie)

Die 20. Ausgabe des Musikfests Berlin widmet sich den unbekannteren Seiten der „Amerikas“. Im Eröffnungskonzert trifft ein südamerikanisches Orchester auf den Vater der amerikanischen Moderne, Charles Ives, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Argentinische und brasilianische Moderne ergänzen das Klangbild eines vibrierenden und sich ständig erneuernden Kontinents.

Die spektakuläre Bigband des São Paulo Symphony Orchestra fächert anschließend die Vielfalt der „música popular“ auf: vom Samba über Bossa nova bis zum Choro mit europäischen Harmonien und afrikanischen Rhythmen.