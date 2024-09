BBC Proms / Edinburgh International Festival

per Mail teilen

BBC Proms

Ferruccio Busoni:

Lustspiel-Ouvertüre op. 38

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58

Avril Coleridge-Taylor:

A sussex landscape

Antonín Dvořák:

Sinfonie Nr. 7 d-Moll op. 70

Francesco Piemontesi (Klavier)

Ulster Orchestra

Leitung: Daniele Rustioni

(Konzert vom 18. August 2024 in der Royal Albert Hall London)



Edinburgh International Festival

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviertrio Es-Dur KV 498 „Kegelstatt“

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert A-Dur KV 414

Maxim Emelyanychev (Klavier)

Stimmführer des Scottish Chamber Orchestra

(Konzert vom 13. August 2024 in der Queen’s Hall Edinburgh)



Das Ulster Orchestra ist Nordirlands einziges Sinfonieorchester, dessen Musiker vollzeit angestellt sind. Für sie wird der Konzertabend bei den BBC Proms sicherlich ein bittersüßes Erlebnis: bitter, weil es eines der letzten Konzerte ihres Chefdirigenten Daniele Rustioni ist - und süß, weil sie ein wunderbares Programm spielen, mit einem hervorragenden Solisten; und die Proms mit ihrer Balance aus hochkarätigen Konzerten und fröhlichem Volksfest für alle Beteiligten ein großartiges Ereignnis sind.

"Ein Blitzlicht erhellt die schottische Musikszene, sein Name ist Maxim Emelyanychev", schwärmte die britische "Times", als der junge Pianist und Dirigent vor fünf Jahren seine Chefposition beim Scottish Chamber Orchestra antrat. Gemeinsam mit den Stimmführern seines Orchesters lässt Emelyanychev sein musikalisches Licht in einem Mozart-Programm leuchten, in dem das Klavier die Hauptrolle spielt.