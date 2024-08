Die spanische Pianistin Lucia Fumero

per Mail teilen

Von Julian Camargo

Die spanische Pianistin, Komponistin und Sängerin Lucia Fumero begann ihre musikalische Karriere mit vier Jahren. Nach einer klassischen Ausbildung studierte sie Latin Music in Rotterdam und Jazz-Piano in ihrer Heimatstadt Barcelona. Auf ihrem Debütalbum "Universo normal" verbindet sie meisterhaft die Jazztradition mit spanischen Rhythmen. Danach erscheint das Duo-Projekt "Los Fumeros" mit ihrem Vater Horacio Fumero am Kontrabass. Ihr neustes Album überrascht mit elektronischen und sphärischen Klängen.



Lucia Fumero:

Quisiera Ser Un Robot

Sibulet

Pichón

Extraterrestre

Lucia Fumero



Heraclio Fernández:

El Diablo Suelto

Lucia Fumero, Horacio Fumero



José Dolores Quiñones:

Los Aretes De La Luna

Lucia Fumero, Horacio Fumero



Eduardo Falú, Text von Jaime Dávalos:

Las Golondrinas

Lucia Fumero, Horacio Fumero



Lucia Fumero:

Je n’existe pas

Vals Vienezolano

Del Amor

Lucia Fumero