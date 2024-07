Dianne Reeves und die hr-BigBand in der Alten Oper Frankfurt

Von Karmen Mikovic

Ihre internationale Karriere begann in den 1980er-Jahren auf einer Welttournee mit Harry Belafonte. Inzwischen hat sie über 20 Alben veröffentlicht und fünf Grammys gewonnen. Wie ihr Vorbild Sarah Vaughan ist sie eine kraftvolle Jazzsängerin und Improvisatorin, aber auch offen für unterschiedlichste andere Stile. Entsprechend vielseitig ist das Programm, das John Beasley für Dianne Reeves und die hr-BigBand maßgeschneidert hat. Das Publikum in der Alten Oper Frankfurt am 23. April 2024 wusste es zu schätzen und feierte Band und Solistin mit minutenlangen Standing Ovations.



Bob Haggart

What’s new?



George Duke

Someday



George Gerswhin

Someone to watch over me



Horace Silver

Peace



Wayne Shorter

Footprints



Jule Styne

Make someone happy



Dianne Reeves (Gesang)

hr-Bigband

Leitung: John Beasley

(Konzert vom 23. April 2024 in der Alten Oper Frankfurt)