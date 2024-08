Der Denker – Der Berliner Schlagzeuger Tilo Weber

Von Wolf Kampmann

Tilo Weber spielt sich nur ungern in den Vordergrund. Ganz im Geiste Paul Motians beeindruckt der Schlagzeuger in verschiedenen Formationen mehr mit seiner charismatischen Präsenz als durch virtuose Auffälligkeit. So bildet er in jedem musikalischen Kontext, den er initiiert oder an dem er beteiligt ist, das Gravitationszentrum. Doch Weber ist nicht nur ein Mann der Grooves und Töne, der nachdenkliche Drummer weiß auch um die Kraft des Wortes. Indem er sich der Texte des Theologen Martin Buber annimmt, wird er in schwierigen Zeiten zu einem Botschafter entwaffnender Menschlichkeit.