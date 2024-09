Das Jazz-Label Berthold Records

Von Till Lorenzen

Es war ein großer Moment für die Jazz-Musikerin Mirna Bogdanović, als sie am 18. April in Köln die Trophäe fürs Album des Jahres beim Deutschen Jazzpreis entgegennehmen konnte. Mindestens genauso groß war die Freude bei Anton Berthold und Nicholas Bild von ihrer Plattenfirma Berthold Records. In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Label zu einer wichtigen Adresse für junge Talente und kreative Köpfe der Jazzszene entwickelt. Auch international sind sie immer besser vernetzt. Ein Porträt über ihre Arbeit inklusive Musik ihrer Acts wie Ganna, Malstrom oder Orbit Kid.



Mirna Bogdanović

Finding Closure

Mirna Bogdanović



Sophie Lindmüller

Euphoria

Orbit Kid



Traditional; Ganna Grynivy

Halochka

Ganna



Inga Rothammel

Imposant

Ingen Navn Trio



Traditional; Benny Troschel

Ol‘ Dan Tucker

Benny Troschel



Jo Beyer

Tinder: zu Vino sag ich nie no.

Achso und übrigens: Ich reise gerne

Malstrom



Andrea Martin; Ivan Matias

Wish I didn’t miss you

Mirna Bogdanović



Tal Arditi

Hope

Tal Arditi





Ludwig van Beethoven; Markus Becker

à l’Allemande

Markus Becker