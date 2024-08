Das hr-Jazzensemble - Kein bisschen alt und leise

Von Daniella Baumeister

Auf dem 6. Deutschen Jazzfestival Frankfurt 1958 erklärte der Intendant des HR die German Allstars um Albert Mangelsdorff zum Jazzensemble des Hessischen Rundfunks. Die Combo sollte als Studioband in wechselnder Besetzung kontinuierlich für das Radioprogramm arbeiten. Die internationalen Gäste, die in den vielen Jahren mitspielten, lesen sich wie ein Who is Who des zeitgenössischen Jazz. Heute werden vor allem junge Talente wie Theresia Philipp eingeladen, die frei von allen Zwängen ihre Kompositionen zusammen mit einer Stammbesetzung ausprobieren und aufnehmen können.