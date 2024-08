Bitte rauchen Sie nicht! Jazz bei den Donaueschinger Musiktagen 1954

Von Julia Neupert

Nicht Milhaud, Strawinsky, Cage: Der Schweizer Komponist Rolf Liebermann war der Star der Donaueschinger Musiktage 1954! Sein Concerto for Jazzband and Orchestra wurde damals als "Schlager" des Festivals gefeiert, uraufgeführt vom Orchester Kurt Edelhagen und dem Südwestfunkorchester. War das der lang ersehnte Ritterschlag für den Jazz aus den Reihen der Neuen Musik? Der damalige Jazzredakteur des SWF, Joachim-Ernst Berendt sah es so und organisierte zur Feier dieses Ereignisses im Anschluss an die Musiktage noch ein Konzert mit Big-Band-Avantgarde in Donaueschingen.