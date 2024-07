ARD Radiofestival. Konzert vom 19.7.2024

Best of „Women in (e)motion“-Festival 2023

Ganna Ensemble vom 23 September 2023 im Konzertsaal des Rathaus Stuhr

Sophie Tassignon’s Khyal vom 30. September 2023 im Kulturzentrum Schlachthof Bremen

Lady Nade vom 13. September 2023 im KITO Bremen-Vegesack

Māhbānoo vom 19. September 2023 im Kulturzentrum Schlachthof Bremen

Julie Sassoon vom 21. September 2023 im KITO Bremen-Vegesack

Las Migas vom 15. September 2023 in der Music Hall Worpswede So geografisch vielseitig, sprachlich unterschiedlich und politisch aufgeladen wie 2023 war das „Women in (e)motion“-Festival noch nie. Mit Ganna Gryniva war eine ukrainische Sängerin zu Gast, die Volkslieder aus ihrer Heimat in Jazzsound neu belebt. Das Māhbānoo Ensemble besteht fast ausschließlich aus iranischen Frauen, denen das Musizieren in ihrer Heimat verboten ist. Und Sophie Tassignon widmet sich mit ihrem Projekt Khyal arabischer Poesie. Dazu gab es Songs auf Spanisch von Las Migas, auf Englisch von Lady Nade und ganz ohne Worte von der Pianistin Julie Sassoon allein am Klavier.