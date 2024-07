Beats by Cap Kendricks

per Mail teilen

Von Jean-Marc Heukemes

Cap Kendricks ist ein Produzent und Songwriter aus München, der zuletzt einige Jahre in Leipzig gelebt hat. Er hat Songs und Alben für viele große Namen der deutschen Hip-Hop Szene produziert. Seit 2015 veröffentlicht er daneben regelmäßig Instrumentalprojekte, die nicht nur Millionen Hörer auf Streaming-Plattformen erreichen, sondern auch im internationalen Fernsehen und Werbespots zu finden sind. Seine Musik ist tief in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt, wird aber genauso von anderen Genres beeinflusst, die er in sein eigenes Instrumentaluniversum integriert.