BBC Proms / SOLsberg Festival

BBC Proms

Charles Ives:

Three Places in New England

Maurice Ravel:

Klavierkonzert G-Dur

Claude Debussy:

Nocturnes

Peter Tschaikowsky:

Francesca da Rimini

Denis Kozhukhin (Klavier)

Philharmonia Chorus

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Vasily Petrenko

(Konzert vom 1. August 2024 in der Royal Albert Hall London)



SOLsberg Festival

Johannes Brahms:

Streichquintett Nr. 2 G-Dur op. 111

Arnold Schönberg:

Verklärte Nacht op. 4

Veronika Eberle, Hanna Weinmeister (Violine)

Amihai Grosz, Pauline Sachse (Viola)

Sol Gabetta (Violoncello)

Uxía Martínez Botana (Kontrabass)

(Konzert vom 5. Juli 2024 in der Stadtkirche Rheinfelden)

Ist es nebensächlich, wo die Musik spielt? Rein geografisch führt dieser Abend von den Londoner Proms zum SOLsberg Festival an den Hochrhein. Rein musikalisch beginnt er an drei ganz konkreten Orten in New England, um mit Tschaikowsky in die geografisch nie exakt lokalisierbare Hölle abzutauchen und zuletzt mit Schönberg „im kahlen kalten Hain“ zu wandeln. Mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter Vasily Petrenko und dem von Sol Gabetta zusammengestellten, exklusiven Solistenensemble sind zudem zwei besondere Formationen zu erleben, die alles daran setzen, durch Raum und Zeit in neue Dimensionen zu führen.