Ruperto Chapí:

Las hijas del Zebedeo - „Al pensar en el dueño de mis amores" (Carceleras)

Gabriel Fauré:

Pavane

Charles Ives:

The Yale - Princeton Football Game

Giacomo Puccini:

Gianni Schicchi - „O mio babbino caro"

Madama Butterfly - Summchor

Camille Saint‐Saëns:

Klavierkonzert Nr. 5 F-Dur op. 103 („Ägyptisches")

Carlos Simon:

Hellfighters' Blues (BBC Co-Auftragskomposition, Weltpremiere)

Traditional:

Fantasia on British Sea Songs (arr. Wood)

Thomas Arne:

Rule, Britannia! (arr. Sargent)

Edward Elgar:

Pomp and Circumstance March Nr. 1 D-Dur „Land of Hope and Glory"

Hubert Parry:

Jerusalem (orch. Elgar)

Anonym:

The National Anthem (arr. Britten)

Traditional:

Auld Lang Syne (arr. Campbell)

Angel Blue (Sopran)

Sir Stephen Hough (Klavier)

BBC Singers

BBC Symphony Chorus

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo

(Liveübertragung aus der Royal Albert Hall in London)

Same procedure as every year? Selbstverständlich - aber natürlich nicht ohne Überraschungen. Die „BBC Last Night of the Proms“, d a s Kult-Konzert eines jeden Musiksommers, leben seit eh und je von dem besonderen Mix aus Mitsing-Klassikern, Werken berühmter Komponisten und modernen Entdeckungen. Bevor zum Finale wieder alle einstimmen und unverdrossen Britanniens Glanz und Gloria bejubeln, präsentieren die Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger der BBC beliebte Stücke wie Faurés „Pavane“ oder den Summchor aus Puccinis „Madama Butterfly“, aber auch Charles Ives‘ musikalische Version eines Football-Duells der Unis von Yale und Princeton oder die Weltpremiere eines „Hellfighters‘ Blues“ von Carlos Simon.

Sir Stephen Hough steuert das Klavierkonzert Nr. 5 von Camille Saint-Saëns bei. Die musikalische Leitung hat der langjährige Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra, der aus Finnland stammende Sakari Oramo.