Bayreuther Festspiele: Der Ring des Nibelungen – Götterdämmerung

In einem vermoderten Schwimmbecken endet die „Ring“-Inszenierung von Valentin Schwarz, wodurch sich ein Kreis schließt. Denn in der ersten Szene des „Rheingolds“ war ein belebter Swimmingpool mit Badegästen für das Bühnenbild bedeutsam.

„Götterdämmerung“ ist sicher auch für die Dirigentin Simone Young das herausforderndste Stück der Tetralogie. Eine weitere Hügeldebütantin ist die Sopranistin Gabriela Scherer: in der Rolle der dramaturgisch wichtigen Gutrune. Alle drei Brünnhilden des „Ring“ liegen in den Händen von Catherine Foster, wie früher in der Castorf-Inszenierung.

Richard Wagner: „Götterdämmerung“, 3. Tag des Bühnenfestspiels „Der Ring des Nibelungen“

Siegfried: Klaus Florian Vogt

Gunther: Michael Kupfer-Radecky

Alberich: Olafur Sigurdarson

Hagen: Mika Kares

Brünnhilde: Catherine Foster

Gutrune: Gabriela Scherer

Waltraute: Christa Mayer

1. Norn: Noa Beinart

2. Norn: Alexandra Ionis

3. Norn: Christina Nilsson

Woglinde: Evelin Novak

Wellgunde: Natalia Skrycka

Floßhilde: Marie Henriette Reinhold

Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Simone Young

Zeitversetzte Übertragung aus dem Festspielhaus Bayreuth