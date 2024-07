Bayreuther Festspiele: Der Ring des Nibelungen – Das Rheingold

Eine elementare Kompositions-Idee eröffnet jede Aufführung von Wagners „Rheingold“: ein Orchestervorspiel, das den Es-Dur-Dreiklang in Zeitlupe zusammensetzt und belebt. Der österreichische Regisseur Valentin Schwarz zeigt dazu einen Film im Großformat, über die gesamte Breite und Höhe des Bühnenportals.

Wir sehen in einen menschlichen Mutterleib hinein: Embryos schweben an Nabelschnüren mit geschlossenen Augen und einem Lächeln auf den Lippen. Plötzlich fangen sie an zu bluten, sich zu bekämpfen. Und das Unheil nimmt seinen Lauf, wenngleich szenisch viel eigensinniger als in den meisten anderen Inszenierungen. Mit großer Spannung wird das „Ring“-Dirigat der Australierin Simone Young erwartet, die ihr Hügel-Debüt gibt.

Richard Wagner: „Das Rheingold“, Vorabend zum Bühnenfestspiel „Der Ring des Nibelungen“

Wotan: Tomasz Konieczny

Donner: Nicholas Brownlee

Froh: Mirko Roschkowski

Loge: John Daszak

Fricka: Christa Mayer

Freia: Christina Nilsson

Erda: Okka von der Damerau

Alberich: Olafur Sigurdarson

Mime: Ya-Chung Huang

Fasolt: Jens-Erik Aasbø

Fafner: Tobias Kehrer

Woglinde: Evelin Novak

Wellgunde: Natalia Skrycka

Floßhilde: Marie Henriette Reinhold

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Simone Young

Zeitversetzte Übertragung aus dem Festspielhaus Bayreuth