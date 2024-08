Auf dem Zenit – Joachim Kühn in der Elbphilharmonie Hamburg

Von Julia Hemmerling

Seit über 60 Jahren prägt Joachim Kühn das Jazzgeschehen. Mit Michael Wollny hat der Pianist sein fast 40 Jahre jüngeres Pendant gefunden. Vielleicht ist es auch ihm zu verdanken, dass Joachim Kühn mit 80 Jahren nochmal einen Zenit seines Schaffens erreicht hat. Gleichzeitig spielt er seine letzten Konzerte. So auch am 15. Mai in der Hamburger Elbphilharmonie, in der das Publikum am Ende geschlossen aufgestanden ist. Im Duett mit Michael Wollny, im New Trio mit Chris Jennings und Eric Schäfer und schließlich auch solo.



Jim Morrison, Raymond Daniel Manzarek, Robbie Krieger, John Paul Densmore:

The End

Joachim Kühn New Trio und Michael Wollny



Joachim Kühn:

Salinas

Joachim Kühn New Trio



Joachim Kühn:

Echappee

Joachim Kühn, Michael Wollny



Hoagy Carmichael:

Stardust

Joachim Kühn



Joachim Kühn New Trio:

Joachim Kühn (Piano)

Chris Jennings (Bass)

Eric Schäfer (Schlagzeug)



Konzert vom 15. Mai in der Elbphilharmonie, Hamburg