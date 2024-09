Hörbar im ARD-Radiofestival am 15.09.2024

Die Texanerin Sarah Jarosz war bisher in der amerikanischen Roots- und Bluegrass-Musik zuhause. Mit ihrem aktuellen Album "Polaroid Lovers" erweitert sie ihr Spektrum um das einer Singer/Songwriterin mit Pop-Appeal.

Der deutsche Musiker Klaus Gertken hat sich im Lauf der Jahre vom Keyboarder in Soul- und Rockbands über den Jazz hin zum französischen Kunstlied entwickelt, während Laufey aus Island ihrer ebenso jungen wie zahlreichen Internetgemeinde den Reiz klassischen Jazzgesangs nahebringt. Gut so! Finden wir und packen noch viel mehr "Musik grenzenlos" in diese Stunde an der "Hörbar".

Sarah Jarosz:

Columbus & 89th

Sarah Jarosz

Klaus Gertken, Monika Abel-Lazar:

Je pense à ce jour

Klaus Gertken; Monika Abel-Lazar

Ingmar Süberkrüb:

Encore

Kaiser Quartett

Abaji, null:

Ana lwalad

Abaji

Olivia Belli:

Bet ha-chaim

Olivia Belli

Jule Styne, Betty Comden:

Just in time

Jones, Rickie Lee

Richard Bona:

Muntula moto

Mandekan Cubano, Richard Bona

Laufey:

From the start

Laufey

Ulli Bögershausen:

Secret story

Ulli Bögershausen

N. N.:

Foulo

Orchestra Baobab

Johann Sebastian Bach:

Variationen über Bachs Goldbergthema

Brad Mehldau

José Marques / Luís Vaz De Camões:

O que temo e o que desejo

Lina Feat. Rodrigo Cuevas -

N. N.:

L' homme Armé

Olivia Chaney

Martin Tingvall:

Humming bird

Tingvall Trio

