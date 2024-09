Von Lakvar über Vagabondoj bis Matilde Cid: hier gibt’s Musik grenzenlos!

Das Ensemble Lakvar hat ungarische, bulgarische und georgische Wurzeln und macht mit seinem Album „Fiction and Folklore“ Station an der Hörbar. Dort gibt’s auch ein Wiederhören mit der großartigen Madeleine Peyroux und ihrem Hang zum gepflegten französischen Chanson-Jazz, mit einem „geläuterten“ Curtis Stigers, der in den frühen 90ern mal ein großer Popstar war, aber eigentlich schon immer viel lieber Jazz machen wollte, mit dem gewieften „Klezmer-Tango“ von Vagabondoj und mit Matilde Cid, die aus der Fado-Bar in Lissabon den Weg zu uns an die Hörbar gefunden hat.

Musikliste:

Madeleine Peyroux:

Et puis

Madeleine Peyroux

Traditional, Zura Dzagnidze, Hajnalka Peter:

Akkor szep az erdo

Lakvar

Didier Squiban:

Ledenez

Didier Squiban

Paul Mckenna:

Long days

Paul McKenna Band

Ralph Hanl:

Astors Bulgar

Vagabondoj

Rokia Traoré, null:

Tu voles

Rokia Traoré

Curtis Stigers, Glen Ballard:

I wonder why

Curtis Stigers

Traditional:

Aspro e to charti

Katerina Papadopoulou, Anastatica

Malte Vief:

Trauer

Malte Vief, Heavy Classic Ensemble

Svavar Knútur Kristinsson:

Janúar

Svavar Knútur

Iiro Rantala:

Thinking of misty (For Erroll Garner)

Iiro Rantala

Armando Machado:

A outra face da Alegria (Fado súplica)

Matilde Cid

Laurent De Wilde:

Back on the beat

Laurent De Wilde

