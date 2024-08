Mísia, die Königin des Fado & mehr Musik grenzenlos

Der Fado wäre ohne sie nicht da, wo er heute steht. Mísia alias Susana Maria Alfonso de Aguiar galt als Erneuerin des Fado, manche nannten sie liebevoll "die Königin des Fado" - sie selbst hat sich mal als "Punk des Fado" bezeichnet. "Speziell für meine Arbeit, die ich selbst bin, gibt es keine Grenzen." Wir schauen auf die große Künstlerin, die Ende Juli im Alter von 69 Jahren verstorben ist.

Musikliste:



Mário Lúcio:

Ami

Mário Lúcio

Sergio Godinho:

Liberdades poeticas

Mísia

Max Richter:

A Blessing (aus "The Leftovers")

Max Richter

George Gershwin:

Summertime

Curtis Stigers

Konstantin Wecker:

An die Musen

Konstantin Wecker

Erik Satie:

Gnossiennes - No. 1

Daniel Hope

Aynur Dogan:

Pes nare

Aynur Dogan

Soufian Zoghlami:

Follow the moon

Bukahara

Omar Massa:

Caminos y desvíos

arde Trio

Ibrahim Maalouf, Arthur Caget, Sharon Stone:

Our flag

Ibrahim Maalouf, Sharon Stone

J. Vogt-Ansorg:

Il cantico della ninfa

Between The Times

Al di Meola:

Eden

Al Di Meola, ft. Siuux (Ivan Lopez)

Hector Gabriel Pérez:

Cancion de cuna

René Pretschner, Gabriel Pérez

