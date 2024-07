ARD Radiofestival. Hörbar – Musik grenzenlos

Am Tresen steht für Sie Bianca Schwarz (Moderation)

Ihr Barkeeper ist Martin Kersten (Musikredaktion)

(Produktion: hr2-kultur)



Chicharron feat. Kumbia Boruka - Curando las penas



Halva - Microcosm



Christian Rosenau - Love letters



Elsa & Der Viertelton - Kein schöner Land in dieser Zeit / Zorouny kol sana marra



Pushkin Klezmer Band - Bros!



L'Art De Passage feat. Christian Friedel - Du bis alles



McLorin Salvant, Cécile - Dame iseut



David Helbock's Random/Control - Voa, Ilza



Rivière Noire - Viver aqui



Ronnie Foster - After conversation with Nadia



Fränder - Under ditt hjärta



Tobias Haug - Samba rumantsch

Musik ohne Grenzen wird im ARD Radiofestival sonntags zu später Stunde an der "Hörbar" serviert. Ob Globale Musik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oder Filmmusik - hier ist alles möglich, was gefällt und sich gut kombinieren lässt. Eine Stunde mit handverlesenen Zutaten aus aller Welt, die musikalisch scheinbar weit Auseinanderliegendes ganz nah zusammenrücken lässt, Genregrenzen überwindet und zum entspannten Zuhören einlädt.