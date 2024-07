ARD Radiofestival. Hörbar – Musik grenzenlos

Am Tresen steht für Sie Bianca Schwarz (Moderation)

Ihr Barkeeper ist Martin Kersten (Musikredaktion)

(Produktion: hr2-kultur)





Miranda - Rosinha dos limões



Hallowed Smoke - Time goes by



Babik, Roman & Atom String Quartet - Noah



Maria Moramarco - San Jacque de galizia



Kroke - Bright clouds



Forró In The Dark - Forró de dois amigos



Mine - Ich weiss es nicht



Piers Faccini - Dunya



Nuss, Benyamin; Nyberg, Max - When it rained



Oumou Sangaré - Mogoya



Tingvall Trio - Africa



Eric Bibb - Blues funky like dat



Renaud García-Fons - Monsieur Taxi

Musik ohne Grenzen wird im ARD Radiofestival sonntags zu später Stunde an der "Hörbar" serviert. Ob Globale Musik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oder Filmmusik - hier ist alles möglich, was gefällt und sich gut kombinieren lässt. Eine Stunde mit handverlesenen Zutaten aus aller Welt, die musikalisch scheinbar weit Auseinanderliegendes ganz nah zusammenrücken lässt, Genregrenzen überwindet und zum entspannten Zuhören einlädt.